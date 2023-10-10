Омск, 10 октября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с руководителем федерации футбола региона Александром Ивченко. На встрече обсудили развитие этого вида спорта в регионе. В частности, Хоценко и Ивченко договорились присвоить муниципальной спортивной школе «Иртыш» статус регионального футбольного центра.

Пресс-служба правительства Омской области Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с руководителем федерации футбола региона Александром Ивченко

Наличие такого центра позволит детским и юношеским командам Омской области принимать участие в самых престижных всероссийских соревнованиях.

«Договорились, что нашей муниципальной спортивной школе «Иртыш» необходимо присвоить статус регионального футбольного центра и уже на этой базе создавать центр подготовки футболистов, куда смогут записаться талантливые ребята со всей Сибири. Работу по привлечению молодёжи в спорт, в том числе в футбол, продолжим!» — сообщил Виталий Хоценко.

Футбол — самый массовый вид спорта в Омской области. Им занимается более 25 тысяч человек. В регионе работают две спортивные школы — городская и областная.

Как сообщили в министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорта Омской области, присвоение футбольной школе «Иртыш» статуса регионального футбольного центра — это определенный статус в иерархии Российского футбольного союза. Он дает право на получение самых передовых современных тренировочных методик, плюс это помощь в оснащении футбольных полей.

«Наличие регионального центра, помимо получения новых методик и укрепления материальной базы, позволит нашим детским и юношеским командам принимать участие в самых престижных всероссийских соревнованиях, встречаться на высоком уровне с сильнейшими сверстниками. Это очень важно», — отметил Александр Ивченко.