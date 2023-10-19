Москва, 19 октября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Технологии искусственного интеллекта активно внедряются в различные сферы экономики и социальной жизни. Объем российского рынка ИИ стабильно растёт: в 2021 году он составлял более 550 млрд рублей, а в 2022 году — уже порядка 650 млрд. По оценке экспертов, в 2025 году ИИ позволит российским организациям сэкономить около 1 трлн.

Pixabay.com Искусственный интеллект

«Продукты на основе искусственного интеллекта помогают повысить эффективность целых секторов экономики, вывести их на качественно новый уровень. Нам очень важно, чтобы они создавались у нас в России. Это необходимо для обеспечения независимости от иностранных поставщиков, укрепления безопасности нашей страны», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии «Развитие искусственного интеллекта».

Отмечать роль российского бизнеса и некоммерческих организаций в достижении государственных целей и реализации нацпроектов помогает Национальная премия «Наш вклад». Её участники запускают новые социальные инициативы, создают дополнительные рабочие места, поддерживают развитие предприятий, инвестируют в российскую экономику, помогают развитию образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта. Все финалисты премии получают статус «Партнёр национальных проектов России».

Один из финалистов премии, чьи проекты созвучны задачам федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика», — «ВымпелКом». Компания способствует развитию телемедицины и ассистивных технологий — средств, предназначенных для поддержания или повышения функциональных возможностей и автономности людей с различными нарушениями.

В частности, компания «Билайн» совместно с Сеченовским университетом разрабатывает решения с применением ИИ для медицинской диагностики. Специалисты создают и совершенствуют технологии, помогающие врачам принять решения в травматологии и ортопедии, а также автоматизированные системы анализа гистологических исследований в области патоморфологии (диагностики изменений в тканях с помощью микроскопа) на основе технологий компьютерного зрения.

Билайн Сотрудничество «Билайн» и Сеченовского университета

Созданная компанией модель применения ИИ для анализа снимков МРТ тазобедренного сустава позволяет с точностью до 80% определить патологию и её характер, рассказал ИА Регнум директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «ВымпелКома» Константин Романов. В планах компании — дальнейшая полноценная интеграция разрабатываемых решений в медицинские учреждения во всех регионах страны.

Кроме этого, в соответствии с поручением правительства о централизованном внедрении ИИ в системе здравоохранении в 2024 году, компания создала каталог инновационных продуктов. Это поможет ускорить цифровизацию процессов в кардиологии, патоморфологии и радиологии.

«Совместно с ведущими медицинскими экспертами мы собрали и апробировали передовые решения с применением искусственного интеллекта и готовы повысить эффективность служб диагностики и предложить пилотирование решений в регионах страны», — сказал ИА Регнум руководитель по продуктам ИИ для здравоохранения «Билайн» Александр Арутюнян.

Также компания продолжила развивать направление удалённой реабилитации совместно с проектом «Моторика» и оказывать техническую поддержку горячей линии для паллиативных пациентов совместно с фондом помощи хосписам «Вера».

На Национальную премию «Наш вклад» представлен и совместный проект «ВымпелКома» с поисковым отрядом «Лиза Алерт» — передовые технологии используют для быстрого поиска пропавших людей. «Билайн» внедрил искусственный интеллект в «BeelineAI-Поиск людей» и большие данные в систему анализа снимков, сделанных с беспилотников. В результате время анализа территории поисков сократилось в 30 раз, а анализ одного снимка занимает 0,3 секунды.

«Нейросеть «BeelineAI — поиск людей» работает со снимками с дронов. В ходе применения технологии проанализировано около двух миллионов снимков, а с воздуха найдены 96 человек», — сообщила ИА Регнум руководитель по устойчивому развитию «ВымпелКом» Евгения Чистова.

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» также получил статус «Партнёр национальных проектов России», представив на премию ряд социальных проектов, созвучных национальным целям, в том числе проект «Академия искусственного интеллекта для школьников». Он предлагает детям и подросткам начать осваивать навыки работы с ИИ уже со школьной скамьи.

Стартовавший с ряда просветительских мероприятий в 2018 году проект был расширен. В его рамках были запущены адаптированные для школьников бесплатные онлайн-курсы по машинному обучению, интенсивы и марафоны. Для ребят проводятся встречи с экспертами и соревнования, ведущим из которых выступает профиль «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады.

Победители получают не только преимущества при поступлении в ведущие вузы, но и приглашение на стажировку в Сбербанк и компании-партнеры, чтобы в дальнейшем построить свою карьеру в ИИ-сфере. Общий охват мероприятий проекта составил более 6 млн школьников из 120 стран.

Как сообщил ИА Регнум исполнительный директор благотворительного фонда «Вклад в будущее» Пётр Положевец, основной задачей проекта «Академия ИИ для школьников» и фонда в целом является доступность образования.

«Регулярно «Академия ИИ» проводит и участвует в мероприятиях, которые позволяют не только обучиться работе с искусственным интеллектом, но и начать свой путь в мире цифровых технологий. С каждым годом участников таких мероприятий становится всё больше, что является подтверждением актуальности и важности проделанной нами работы», — подчеркнул Положевец.

Развитием ИИ успешно занимается ещё один финалист Национальной премии «Наш вклад» — многопрофильная российская ИТ-компания Sitronics Group (АО «Ситроникс). Речь идёт о создании инновационной технологии автономного судовождения, которая получила название «а-Навигация».

«Технология автономного судовождения является одной из самых перспективных для судовождения. Она позволяет точнее прогнозировать морскую логистику, что немаловажно для развития такого стратегического для страны проекта, как Северный морской путь. В настоящее время она внедряется для опытной эксплуатации на паромах «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», которые ходят между Ленинградской и Калининградской областями», — подчеркнул ИА Регнум президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

По его словам, экопаромы «Росморпорта» в конце сентября 2023 года получили первые в России удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов (МАНС). Документы, выданные Российским морским регистром судоходства, дают право осуществлять дистанционное управление судами с возможностью перехода на ручное управление при движении в море.

«При прохождении узкостей и входе в порт используется ручное управление совместно с системой поддержки принятия решений. Они оснащаются в рамках проекта-маяка «Автономное судовождение», который на самом деле состоит из двух частей: первый — пилот на паромах с дальнейшим распространением до 2030 года на Северный морской путь», — говорит Николай Пожидаев.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Цифровая экономика», реализуемый по решению президента Владимира Путина, призван содействовать ускоренному внедрению цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Он создаёт условия для высокотехнологичного бизнеса, повышает конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепляет национальную безопасность и способствует повышению качества жизни людей.