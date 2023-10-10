Уфа, 10 октября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Девочку-подростка нашли мёртвой в Уфе, тело находилось в багажнике машины. Об этом сообщает 10 октября пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии.

Иван Шилов ИА Регнум

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

«Предварительными следственными действиями установлено, что тело 14-летней девушки было обнаружено в багажнике автомобиля её матери в городе Уфе», — говорится в сообщении.

В управлении МВД по региону сообщили, что по подозрению в убийстве девочки задержан её 21-летний брат. Он пытался спрятаться на чердаке многоквартирного дома на улице Ушакова. В ведомстве добавили, что мёртвую девочку в машине нашла её мать.

Соседка семьи по многоквартирному дому рассказала, что ночью девочка громко кричала и звала на помощь. Она была хорошей и приветливой, а её брат отличался замкнутостью и никогда не здоровался.

«Надо было выйти нам. Громко кричала на весь подъезд», — рассказала женщина РЕН ТВ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Башкирии задержали 22-летнюю женщину, которая несколько раз ударила ножом полуторагодовалого сына. Она разозлилась из-за плача ребёнка и ссоры с сожителем. Мальчик находится в больнице в тяжёлом состоянии.