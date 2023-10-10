Москва, 10 октября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Руководители радикального палестинского движения ХАМАС при нападении на Израиль использовали во многом ту же тактику, что применяют и Вооружённые силы Украины, отметили в своей публикации 10 октября обозреватели The Drive.

Mohammed Nasser/Global Look Press

В частности, речь идёт о действиях небольших групп, основным преимуществом использования которых является их мобильность, указали авторы.

«Демонстрируя новую тактику, которая в некотором роде стала отражением боевых действий на Украине, ХАМАС вслед за массированным ракетным ударом начал проводить быстрые наземные атаки с использованием такого количества высокомобильных групп на такой обширной территории, что смог захватить города и военные базы», — сказано в материале.

Кроме того, в ходе обострения палестино-израильского конфликта активно используются беспилотники, что также схоже с событиями на территории Украины, отметили авторы.

7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов на юге страны. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 900 человек, более 100 человек были взяты в плен. Власти Палестины сообщили, что в секторе Газа погибли более 600 человек.

Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа и введении подразделений израильской армии в анклав. Были прекращены поставки воды и электричества в сектор.

Российские дипломаты в Израиле работают круглосуточно, взаимодействуя в том числе с властями Палестины, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По имеющимся данным, в результате атак со стороны ХАМАС в Израиле погибли двое граждан России, заявили позднее в посольстве РФ. Представители ХАМАС сообщали, что среди взятых в плен — десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. В МИД РФ призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отметил ранее в беседе с ИА Регнум Артём Кирпичёнок, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния. Есть вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.