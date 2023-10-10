Москва, 10 октября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Банк России представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей 16 октября. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба ЦБ на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«16 октября в 12:00 состоится презентация обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей», — сказано в сообщении Банка России.

Как передавало ИА Регнум, о том, что Центробанк планирует показать обновленные банкноты, сообщил 25 сентября зампредседателя ЦБ Сергей Белов. «Банкноты современные — в духе мировых трендов», — сказал он, отметив, что новые банкноты будут иметь больше защитных элементов, а по цвету они не будут отличаться от действующих.

17 июля в пресс-службе Центрального банка России сообщили, что банкноты номиналом 5 и 10 рублей начали поступать в оборот в Москве и Московской области. В ЦБ отметили, что в 2000-е годы эти банкноты быстро изнашивались, в связи с чем банк решил постепенно заменить их на более новые и долговечные монеты.