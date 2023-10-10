Подольск, Московская область, 10 октября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Глава подмосковного Подольска Дмитрий Жариков умер в возрасте 47 лет, сообщил 10 октября источник ИА Регнум.

Подольск-администрация.рф Дмитрий Жариков

Утром 10 октября охранник подъехал к дому главы города, но Жариков долгое время не отвечал на звонки и не выходил из дома. Охраннику пришлось выбить окно, в одной из комнат дома он обнаружил тело мэра.

По предварительным данным, глава Подольска умер от сердечно-сосудистой недостаточности.

Дмитрий Жариков родился 9 ноября 1975 года в посёлке Заокский Тульской области.

С 2009 по 2010 год занимал пост начальника правового управления Подольска, а с 2010 года по 2015 годы — заместителя главы администрации.

В мае 2015 года стал исполняющим обязанности главы Серпухова, с ноября 2015 по август 2019 года — главой этого города. В январе 2020 он занял пост заместителя прокурора Смоленской области. Главой Подольска Дмитрий Жариков стал в 2022 году.