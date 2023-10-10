Ростов-на-Дону, 10 октября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Холдинг «Росхим» запускает в городе Волгодонске Ростовской области импортозамещающее производство в составе биохимического кластера. Это первый такой проект в стране. Его глобальная задача — продовольственная безопасность России.

Пресс-служба АО «Росхим» Денис Мантуров оценил проекты «Росхима» на выставке INNOFOOD

Проект производства представили на международном форуме INNOFOOD в Сочи. О планах по запуску первого в стране биохимического кластера, цель которого — максимально уйти от импортозависимости, рассказали главе минпромторга РФ Денису Мантурову, посетившему экспозицию «Росхима» на площадке форума.

По словам гендиректора АО «Росхим» Эдуарда Давыдова, завод биохимического кластера будет ориентирован на выпуск глютена и аминокислот: сульфата лизина и лизин-моногидрохлорида, незаменимых для роста мышечной массы и развития животных. Продукция завода «ДонБиотех», который уже возводят в Волгодонске, будет востребована, прежде всего российскими животноводами. Для них проблема импортозависимости в сфере производства кормов и биодобавок стоит довольно остро.

По расчетам института аграрных исследований Высшей школы экономики, уровень импортозависимости по функциональным кормовым добавкам, к которым относятся витамины, аминокислоты, микроэлементы, составляет более 90%.

Ожидается, что первые партии продукции биохимического кластера в Волгодонске будут выпущены уже в 2025 году. Мощность производства аминокислот составит 85 тысяч тонн в год, а глютена 25 тысяч тонн в год. Следующий этап предусматривает налаживание выпуска других видов аминокислот — триптофана, треонина и валина, которые сегодня Россия 100% импортирует.

В беседе с Денисом Мантуровым Эдуард Давыдов подчеркнул, что помимо прочего «производство аминокислот — это еще и новая ниша переработки зерна в России — около 250 тысяч тонн ежегодно, и в перспективе этот объем будет только расти».

Инвестиции на первом этапе составят порядка 30 млрд. руб.

В дальнейших планах «Росхима» — наладить в Ростовской области производство витаминов группы А, В и Е, а также кормовых витаминов, кормовых ферментов и биоконсервантов кормов. Потребителями заводов биохимкластера станут животноводы, производители комбикормов, премиксов и пищевики. Таким образом, Россия помимо гарантий собственной продовольственной безопасности получит возможность и дальше оставаться ведущим мировым производителем продукции АПК.

Сегодня предприятия холдинга «Росхим» производят продукцию для широкого круга промышленных потребителей и выделяют химпродукты для сельского хозяйства как одно из перспективных направлений. Лидер в производстве кальцинированной и пищевой соды Башкирская содовая компания производит бикарбонат натрия — кормовую добавку, незаменимый компонент в кормлении молочных коров. «Росхим» также поставляет на аграрный рынок минеральные удобрения — аммофос, обеспечивая аграриев юга России.

Все продукты имеют широкий спрос на рынке России и поставляются в страны ближнего и дальнего зарубежья. Только на примере одной компании мы можем наблюдать выстраивание функциональных межотраслевых связей и синергетический эффект от сотрудничества наукоемкой химической промышленности с АПК.