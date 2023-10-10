Вашингтон, 10 октября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Глава Украины Владимир Зеленский боится потерять военную поддержку Запада из-за войны в Израиле. Об этом 9 октября заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Стрингер/РИА Новости

«Видно, как он боится и нервничает. Он снял свой костюм Че Гевары — Фиделя Кастро, поэтому он больше не появляется в зелёном хаки, а старается выглядеть как Джонни Кэш, теперь он во всём чёрном», — сказал Джонсон.

По его словам, сам факт смены одежды говорит о том, что Зеленский волнуется, поскольку понимает, что его ждёт.

Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что западные союзники Киева теперь будут отдавать приоритет военной помощи Израилю. Он подчеркнул, что СМИ уже начали забывать про Киев.

Как передавало ИА Регнум, американский сенатор Джош Хоули заявил, что в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Израиль должен получить все финансовые средства, которые ранее предназначались для Украины.

Ранее сообщалось, что в Белом доме рассматривают возможность объединить в рамках одного законопроекта финансирование Украины и предоставление помощи Израилю. По словам источника, власти США оценивают политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю, но принятие окончательного решения лежит на Конгрессе.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 9 октября заявил о намерении властей США объявить в ближайшие дни о новой военной помощи Израилю. Вашингтон, по его словам, планирует оказать Израилю поддержку настолько быстро, насколько возможно.