Ростов-на-Дону, 10 октября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону прошел 37-й Донской марафон. Почти 600 любителей бега, невзирая на дождь и сильный ветер, достойно преодолели дистанции6,12,24 км и классическую марафонскую дистанцию.

Пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону В Донском марафоне приняли участие почти 600 человек

Старт Донскому марафону дали звезды спорта — олимпийские чемпионки по гандболу и фехтованию Влада Бобровникова и Лариса Коробейникова, а также победитель первенств мира и Европы по гребле Максим Каратаев.

«Ростов в очередной раз подтвердил статус столицы спорта», — рассказал глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. «Поздравляю победителей и призёров Донского марафона с новыми достижениями!» — добавил глава администрации.

В забегах приняли участие представители более 20 городов и регионов России. Первое место женского Донского марафона вновь осталось в Ростове-на-Дону. Юлия Переймак теперь носит звание двукратной победительницы официального чемпионата города. Чемпионом среди мужчин стал Анатолий Оржеховский из Макеевки (ДНР).