Москва, 10 октября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Руководство России выясняет всю информацию, есть ли среди заключённых в плен ХАМАС граждане РФ, заявил 10 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

«Мы контактируем с палестинцами, была информация, что лица, которые имеют гражданство РФ, являются заложниками, выясняется, так это или не так и дальнейшая судьба этих людей», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, ранее представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС находятся в том числе граждане России.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что один гражданин России погиб в результате обстрела в ходе палестино-израильского конфликта. По его словам, молодой человек, скорее всего, имел двойное гражданство и находился на постоянном проживании в Израиле.