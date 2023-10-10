Москва, 10 октября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Точные сроки визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию пока неизвестны. Об этом 10 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Президент Палестины Махмуд Аббас

По его словам, пока дат нет, точные сроки могут быть согласованы по дипломатическим каналам.

«Пока нам нечего сказать на этот счёт», — отметил представитель Кремля, добавив, что визит президента Палестины в Россию планировался заранее.

Как передавало ИА Регнум, ранее посол Палестины Абдельхафиз Нофальв сообщил, что в ближайшее время в Москву может состояться визит президента Палестины Махмуда Аббаса. Дипломат заверил, что власти Палестины поддерживают контакты с Москвой. По словам посла, Рамалла ценит позицию Москвы в вопросах палестино-израильского урегулирования.

Замглавы МИД России Михаил Богданов встретился с послом Палестины в Москве Абдельхафизом Нофалем по его инициативе.

С российской стороны была акцентирована важность скорейшего прекращения огня и проявления максимальной сдержанности с обеих сторон, с тем чтобы удержать ситуацию от дальнейшей неконтролируемой эскалации.

ХАМАС 7 октября осуществило ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов на юге страны. По сектору Газа Израиль нанёс ответные удары.