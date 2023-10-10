Москва, 10 октября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Россия имеет давние исторические связи и с палестинцами, и с израильтянами и поддерживает контакты с обеими сторонами, в том числе на высоком уровне. Об этом 10 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Елена Афонина/ТАСС Глава Чечни Рамзан Кадыров

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что республика поддерживает Палестину, и призвал создать коалицию для её защиты.

«У нас давние исторические связи с палестинцами, мы продолжаем контакты, речь идёт о разных контактах, в том числе на высоком уровне. Одновременно у нас есть контакты с Израилем», — сказал Песков.

Он добавил, что Москва поддерживает отношения с обеими сторонами конфликта.

Песков также отметил, что у России большое число соотечественников проживает на территории Израиля.

На вопрос о том, в чём может заключаться поддержка Палестины, представитель Кремля ответил, что Москва намерена и дальше прикладывать усилия в плане содействия поиску путей урегулирования.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября израильская радиостанция Kan сообщила, что в ходе конфликта погибли 800 человек, ещё 2,4 тыс. человек пострадали. В минздраве Палестины сообщили о 560 погибших и примерно 2,8 тыс. раненых.

Тем временем посольство РФ в Тель-Авиве информировало, что в результате атаки ХАМАС на Израиль погиб один гражданин России. Отмечается, что ещё четверо россиян считаются пропавшими без вести. Позже стало известно о ещё одном погибшем россиянине.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Власти Израиля 8 октября объявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов.