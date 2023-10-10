Москва, 10 октября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Гражданин России может здесь жить, отсюда уезжать и возвращаться, заявил 10 октября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение предпринимателя Михаила Фридмана в Москву.

Илья Питалев/РИА Новости Михаил Фридман

«Он гражданин РФ. Он может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин РФ. Поэтому здесь нет ничего необычного», — сказал Песков.

Накануне стало известно, что российский бизнесмен, основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман неделю назад переехал из Великобритании в Израиль, однако сейчас, на фоне палестино-израильской эскалации, приехал в Москву. «Когда всё успокоится, планирую вернуться в Израиль и постоянно проживать там», — сказал он агентству Bloomberg 9 октября.

Ранее миллиардер отмечал, что потерял ощущение стабильности и спокойствия, которое испытывал в Великобритании, после обыска, проведённого в его доме в Лондоне Национальным агентством по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA). По его словам, в Британии всех богатых выходцев из России по умолчанию считают преступниками.

Обыск в лондонском особняке Атлон-хаус Фридмана прошёл в декабре 2022 года, тогда был задержан сам предприниматель и ещё два человека по подозрению в отмывании денег и попытке обхода санкций, наложенных на российского бизнесмена в марте 2022 года. После Фридман был отпущен под залог и подал в суд на NCA. 15 сентября британский суд постановил, что обыск был осуществлён с целым рядом нарушений, и признал его незаконным.