Москва, 10 октября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы имеющей место причастности России к обострению конфликта в Израиле не имеют под собой никаких оснований, заявил журналистам 10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщалось ранее, 9 октября Зеленский, ссылаясь на данные разведки Украины, заявил, что Россия якобы заинтересована в том, чтобы развязать войну на Ближнем Востоке и тем самым упростить себе процесс «уничтожения свободы в Европе».

«Они (заявления Зеленского. — Прим. ред.) совершенно не имеют под собой никаких оснований», — сказал Песков.

На Ближнем Востоке имеет место застарелый конфликт с глубокими корнями и множеством противоречий между его участниками, отметил Песков.

7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов на юге страны. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 900 человек, более 100 человек были взяты в плен. Власти Палестины сообщили, что в секторе Газа погибли более 600 человек.

Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал начало наземной операции против ХАМАС в секторе Газа и введение подразделений израильской армии в анклав.

Российские дипломаты в Израиле работают круглосуточно, взаимодействуя в том числе с властями Палестины, сообщил ранее Песков. По имеющимся данным, в результате атак со стороны ХАМАС в Израиле погибли двое граждан России, заявили позднее в посольстве РФ. Представители ХАМАС сообщали, что среди взятых в плен — десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. В МИД РФ призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность.

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.