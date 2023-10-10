Москва, 10 октября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получил орден имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, присвоенный ему ещё в 2007 году. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 10 октября журналистам.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров

«Насколько я знаю, что он был передан», — ответил представитель Кремля на вопрос, вручили ли Путину орден.

Как сообщало ИА Регнум, о вручении Путину почётной награды сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он рассказал, что прежде не было подходящего случая или повода для передачи президенту ордена Ахмата Кадырова.

Кадыров подчеркнул, что Путин внёс неоценимый вклад в восстановление республики и поддержал чеченский народ в самый тяжёлый период его истории. Вручение ордена — лишь скромная часть той благодарности, которую народ Чечни хотел бы выразить российскому лидеру, добавил он.