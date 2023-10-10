Москва, 10 октября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу военной помощи США Израилю.

Volodymyr Tarasovukrinform/Global Look Press

«У Кремля нет в этой связи комментариев», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 9 октября заявил о намерении властей США объявить в ближайшие дни о новой военной помощи Израилю. Вашингтон, по его словам, планирует оказать Израилю поддержку настолько быстро, насколько возможно.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Власти Израиля 8 октября объявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС.