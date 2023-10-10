Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Неизвестные лица проникли в Израиль по воздуху с Голанских высот, сообщила 10 октября армия обороны Израиля.

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«Было получено сообщение о предположительном проникновении в Израиль по воздуху на Голанских высотах и Верхней Галилее», — сообщила армия обороны в пресс-релизе.

Отмечается, что израильские военные наводят самолёты и проводят проверки в районе.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию. После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и

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8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС.

Израильская радиостанция Kan сообщила 9 октября, что в ходе конфликта погибли 800 человек, ещё 2,4 тыс. человек пострадали. В минздраве Палестины сообщили о 560 погибших и примерно 2,8 тыс. раненых.