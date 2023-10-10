Нижний Новгород, 10 октября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. 90 медалей завоевали участники из Нижегородской области на отраслевых конкурсах в рамках 25-й всероссийской аграрной выставки «Золотая осень-2023». Как отметили в пресс-службе правительства Нижегородской области, регион также отмечен гран-при за вклад в развитие выставки. У нижегородских участников — 58 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых медалей. Выставка проходила 4–7 октября в Москве.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Нижегородская область отмечена гран-при за вклад в развитие всероссийской аграрной выставки «Золотая осень»

«Участие в таких выставках стимулирует развиваться, создавать новые продукты и механизмы их продвижения, — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя представителей региона с победой. — При этом есть возможность посмотреть на опыт других областей». «Наши аграрии не только бьют рекорды, но и постоянно работают над улучшением качества продукции, проводят модернизацию, активно пользуясь мерами поддержки», — отметил он.

В рамках выставки Нижегородская область заключила шесть соглашений о сотрудничестве в сфере АПК. Регион представил около 40 продуктовых брендов, а также племенных животных — крупный рогатый скот, коз и лошадей. «Наша делегация была одной из самых многочисленных на выставке. Регион продемонстрировал все, чем особенно гордится», — сказал и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Администрация городского округа города Бор получила золотую медаль за достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий в номинации «Лучшая практика комплексного подхода к развитию инфраструктуры сельской территории». Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации (ГБУ НО «Инновационно-консультационный центр АПК») за эффективную деятельность завоевал серебряную и три бронзовых медали, а также две благодарности. Государственная ветеринарная служба Нижегородской области получила серебро за разработку новой диагностической системы. Кроме того, были отмечены достижения организаций, занятых научной деятельностью. Несколько предприятий награждены золотыми медалями за достижение в развитии племенного и товарного животноводства. По итогам конкурсов «За производство высококачественной пищевой продукции» организации пищевой и перерабатывающей промышленности региона получили 58 медалей. Наградами также отмечены главы крестьянско-фермерских хозяйств. Кроме того, бронзовой медалью награжден СППоК «Успех» за высокие показатели в закупке молока и реализации молочной продукции.