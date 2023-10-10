Москва, 10 октября, 2023, 11:56 — ИА Регнум. МИД России занимается подготовкой законопроекта по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что в Госдуму необходимо внести законопроект, который отменит ратификацию данного договора.

Рябков пояснил, что дератификация ДВЗЯИ необходима, чтобы ситуация в отношении договора была зеркальной с США. По его словам, Москва рассчитывает, что сигнал Москвы с дератификацией ДВЗЯИ будет воспринят Вашингтоном.

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