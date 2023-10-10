Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Число израильских военных, погибших в результате эскалации конфликта с сектором Газа, возросло до 123-х, ещё 50 военных взяты в плен. Об этом 10 октября сообщила газета Haaretz со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ilia Yefimovich/Global Look Press

«Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что 50 семьям израильских военных сообщили, что их близкие похищены в сектор Газа, и добавил, что как минимум 123 израильских военных погибли», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Власти Израиля 8 октября объявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС.

Израильская радиостанция Kan сообщила 9 октября, что в ходе конфликта погибли 800 человек, ещё 2,4 тыс. человек пострадали. В минздраве Палестины сообщили о 560 погибших и примерно 2,8 тыс. раненых. Тем временем посольство РФ в Тель-Авиве информировало, что в результате атаки ХАМАС на Израиль погиб один гражданин России. Отмечается, что ещё четверо россиян считаются пропавшими без вести. Позже стало известно об ещё одном погибшем россиянине.