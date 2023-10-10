* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Актёр и телеведущий Михаил Шац (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) рассказал, почему покинул Израиль в день начала боевых действий. Видеообращение он разместил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кирилл Каллиников/РИА Новости Михаил Шац (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Так сложилось, что в первый день, буквально за 20 минут до начала всех событий, я вылетел по делам в одну из европейских стран», — сказал шоумен.

В Израиль артист вернулся на третий день. Он сообщил, что намерен разными способами помогать израильтянам, например, сдавать кровь или перевозить вещи. О возможном участии в боевых действиях шоумен не упомянул.

Как сообщало ИА Регнум, Михаил Шац, с 2016 года имеющий израильское гражданство, переехал в эту страну после начала российской спецоперации на Украине. Проведение СВО он осудил. В сентябре 2022 года шоумена признали иноагентом. Он безуспешно пытался отменить этот статус через суд.