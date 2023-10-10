Москва, 10 октября, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Мать продюсера Константина Меладзе ничего не слышала о продаже дома сына за 350 млн рублей. Об этом она заявила в разговоре с ИА Регнум.

ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев

Ранее в Telegram-каналах была опубликована информация о том, что дом Константина Меладзе в элитном коттеджном посёлке «Миллениум парк» якобы был продан неизвестному покупателю за 350 млн рублей, причём сделка проходила под контролем 89-летней матери Меладзе Нелли Акакиевны.

«Я ничего о продаже дома не знаю», — заявила она, отвечая на вопрос о продаже дома.

В ходе телефонного разговора у корреспондента сложилось впечатление, что пожилая женщина действительно не располагает сведениями о продаже объекта недвижимости. Через минуту после начала разговора кто-то попросил женщину положить трубку, затем связь прервалась.

Как передавало ИА Регнум, в элитном посёлке «Миллениум парк» в Истринском районе Подмосковья был выставлен на продажу особняк певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе, которые больше года назад покинули Россию. Заявленная стоимость трёхэтажного дома площадью 700 кв. метров — 299 млн рублей.

Константин Меладзе стал редко появляться в публичном пространстве, предположительно, он живёт на своей итальянской вилле. СМИ отмечали, что Меладзе и Брежнева перестали публиковать совместные фотографии и носить обручальные кольца. Продюсера заметили в компании бывшей жены Яны Сумм. Брежнева, по словам её промоутера, попыталась заработать на песнях, написанных для неё Меладзе, однако столкнулась со сложностями из-за отсутствия спроса.

В мае Константин Меладзе разместил пост в соцсетях впервые за долгое время. Подписчики принялись гадать, что он означает. В чёрно-белом ролике Меладзе едет на велосипеде по пустой площадке, окружённой деревьями, его видно только со спины. За кадром слышен звук колёс и щебет птиц.