Киев, 10 октября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Воюющий на стороне ВСУ уроженец Чечни обвинил власти Украины в лицемерии из-за поддержки Израиля в конфликте с Палестиной, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, своей позицией киевский режим настроил против себя многих, кто в настоящее время находится на фронте, вероятно, имея в виду военных-мусульман.

Он отметил, что палестинцы пытаются «забрать свою законную землю, которая была оккупирована».

«По этой причине руководство Украины назвало их террористами и поддержало Израиль… Если палестинцы — террористы, то получается, что украинцы тоже террористы и экстремисты?» — задался вопросом военный.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию. После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры ХАМАС.

8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС. Лидер киевского режима Владимир Зеленский поддержал действия Израиля.

В свою очередь бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что вооружённый конфликт между Израилем и палестинскими радикалами лишит Украину американской финансовой и военной поддержки из-за того, что США перенаправят всю помощь израильской стороне.