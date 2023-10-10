Москва, 10 октября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Более 1,3 тыс. кв. метров гидроизоляции будет заменено на пешеходном мосту имени 1905 года в Москве в рамках его капитального ремонта. Мост имени 1905 года, известный как Горбатый мост, является объектом культурного наследия федерального значения. Он был построен в середине XVIII века, реставрирован в 1980 году, и с тех пор он ни разу капитально не ремонтировался.

mos.ru Капитальный ремонт Горбатого моста

Как сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы, ранее на мосту было демонтировано покрытие мостового перехода. «Убрали подстилающие слои из песка и пескобетона, отремонтировали основание пролетной части моста и подготовили полотно к обновлению гидроизоляции и защитного слоя, — отмечается в сообщении. — Обновили бетонное основание и белокаменные отбойники, установили необходимые для прокладки сети освещения элементы и демонтированные ранее гранитные ступени».

Сейчас на Горбатом мосту восстанавливается белокаменная облицовка стен и свода арки, сотрудники службы Комплекса городского хозяйства Москвы меняют деревянные ограждения и реставрируют металлические фонари.

Необходимость капремонта моста имени 1905 года была вызвана частичным разрушением исторической белокаменной облицовки, утратой гранитной брусчатки, обветшанием деревянных элементов ограждения и дефектами декоративных фонарей. В Комплексе городского хозяйства подчеркнули, что все работы проходят под контролем департамента культурного наследия Москвы.