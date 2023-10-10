Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Посольство России в Израиле сообщило о гибели ещё одного россиянина в результате обострения палестино-израильского конфликта и атаки ХАМАС.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

Как указал в эфире «Первого канала» посол России Анатолий Викторов, подтвердилась информация о том, что всего к настоящему моменту погибли двое граждан России.

Накануне, 9 октября, российская дипмиссия уведомила о гибели первого гражданина РФ. Ещё четверо россиян числились пропавшими без вести.

Посольство находятся в контакте с родственниками находившихся на территории Палестины и Израиля граждан, оказывает им содействие и прилагают максимум усилий для установления местонахождения пропавших граждан.

Ранее радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило, что среди взятых в плен в Израиле, есть в том числе люди с двойным гражданством, среди которых и россияне. При этом представители ХАМАС указали на готовность обсуждать прекращение огня и начала политического диалога.

Член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук также сообщил, что палестинская сторона поддерживает контакты с Россией по вопросу пленных.

По последним данным, число погибших в Израиле в результате атаки ХАМАС достигло 900 человек. Президент США Джо Байден сообщил, что подтверждена гибель 11 американцев. Пострадали всего 2,6 тыс. человек. В результате ударов со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа погибшими числятся более 700 человек, 3,7 тыс. получили ранения.

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября. Утром вооружённые члены ХАМАС из сектора Газа вошли на территорию Израиля. Также по израильской территории было выпущено несколько сотен ракет.

ХАМАС объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и полной блокаде сектора Газа. В анклаве отключили свет и водоснабжение.