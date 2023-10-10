Москва, 10 октября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале обратила внимание на то, что госсекретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать просчёты американской разведки, которая не смогла спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.

Иван Шилов ИА Регнум

«Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Ещё одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди», — написала Захарова.

Она отметила, что США, начиная с ноября 2021 года, рассказывали миру про «вторжение» России на Украину, а сейчас проморгали крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника.

Дипломат напомнила, что у американцев везде есть спутники, военные базы, спецслужбы ведут прослушку, но никто в администрации Джо Байдена так и не подал в отставку за крупный провал.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Блинкен удалил сообщение с призывом о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС со своей страницы в социальной сети. По мнению авторов The New York Post, причиной удаления сообщения стала бурная реакция в соцсетях. Газета написала, что критики обвинили Блинкена в том, что ещё слишком рано говорить о прекращении огня после массовых убийств израильтян.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Власти Израиля 8 октября объявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС.