Захарова заявила о провале спецслужб США
Захарова указала на провал спецслужб США, не предупредивших об атаке на Израиль
Москва, 10 октября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале обратила внимание на то, что госсекретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать просчёты американской разведки, которая не смогла спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.
«Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Ещё одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди», — написала Захарова.
Она отметила, что США, начиная с ноября 2021 года, рассказывали миру про «вторжение» России на Украину, а сейчас проморгали крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника.
Дипломат напомнила, что у американцев везде есть спутники, военные базы, спецслужбы ведут прослушку, но никто в администрации Джо Байдена так и не подал в отставку за крупный провал.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Блинкен удалил сообщение с призывом о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС со своей страницы в социальной сети. По мнению авторов The New York Post, причиной удаления сообщения стала бурная реакция в соцсетях. Газета написала, что критики обвинили Блинкена в том, что ещё слишком рано говорить о прекращении огня после массовых убийств израильтян.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».
Власти Израиля 8 октября объявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС.