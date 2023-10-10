Уфа, 10 октября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Жительница Белебеевского района Башкирии избила и ранила ножом своего полуторагодовалого сына, который плачем мешал ей выпивать. Об этом сообщили 10 октября в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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По версии следствия, вечером 7 октября 22-летняя женщина, находясь состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила ребёнка ножом. На мальчика она набросилась на почве ссоры со своим сожителем, а также из-за того, что ребёнок громко плакал. Затем женщина вышла на улицу и попросила прохожего вызвать медиков.

Женщине предъявили обвинение по статье о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Мальчика на скорой увезли в районную больницу из посёлка Приютово, затем его на вертолёте перевезли в республиканскую детскую клинику в Уфе, сообщает портал UFA1.RU.

Ребёнок находится в реанимации с сотрясением мозга и раной на животе, состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Как сообщало ИА Регнум, в августе уголовное дело о покушении на убийство малолетнего возбудили в отношении жительницы Приморского края. Она изранила своего двухлетнего сына осколком бутылки после того, как поссорилась с сожителем. Убить мальчика женщина не успела, так как её подруга сообщила о происходящем в полицию. Мальчика доставили в больницу.