Москва, 10 октября, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани прибыл в Москву, где проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передаёт 10 октября «РИА Новости».

Bernd von Jutrczenka/dpapicture-alliance/ТАСС Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани

Отмечается, что самолёт с главой правительства Ирака приземлился в международном аэропорту «Внуково-2».

Владимир Путин и Мухаммед ас-Судани в ходе переговоров обсудят безопасность в регионе, а также вопросы энергетики и логистики.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Путин проведёт переговоры с Мухаммедом ас-Судани 10 октября в ходе его визита в Москву.

Также Песков отметил, что Путин пока не планирует контактировать с высшим руководством Израиля и Палестины, но такие контакты могут быть согласованы оперативно. Он подчеркнул, что в Кремле с большой тревогой наблюдают за ситуацией в Израиле. По его словам, это предмет особой озабоченности России в эти дни.