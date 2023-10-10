Москва, 10 октября, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Новый мировой порядок должен возводиться на прочном фундаменте — принципах Устава ООН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в своей статье, опубликованной на сайте МИД РФ.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Он напомнил, что, выступая 5 октября на заседании Валдайского форума, президент России Владимир Путин чётко высказался за укрепление международного права на базе Устава ООН и выдвинул шесть принципов формирования подлинной многополярности. Стоит, по сути, задача строительства нового мира, уточнил тогда российский лидер.

Лавров отметил, что фундамент для строительства нового мира есть, и он прочный — это Устав ООН.

«Главное сейчас — не допустить его разрушения путём конъюнктурного выборочного жонглирования уставными принципами, добиться их выполнения во всей полноте и взаимосвязи всеми странами», — указал дипломат.

Он обратил внимание на то, что только в случае соблюдения норм международного права, которые были закреплены в Уставе ООН, «у человечества появится шанс преодолеть пагубное наследие однополярной эпохи».

Лавров добавил, что подготовка к предстоящему в 2024 году по инициативе Генсекретаря ООН «Саммиту будущего» покажет, насколько все готовы осознать свою и коллективную ответственность за судьбы мира.

Как передавало ИА Регнум, Лавров также указал на то, что мировое большинство не хочет жить под чью-либо диктовку, желает существовать на равных в рамках многополярной архитектуры, которую нужно укреплять. По слова главы российского внешнеполитического ведомства, нужно добиваться, чтобы заложенный в Устав ООН дух многополярности воплотился в жизнь. Всё большее число стран мирового большинства стремится укреплять суверенитет и отстаивать национальные интересы, образ жизни, культуру, традиции.

Президент России Владимир Путин 20 сентября на церемонии приёма верительных грамот у новых послов иностранных государств заявил, что мир трансформируется и движется к многополярности. По его словам, движение к многополярному миру — магистральный, стратегический вектор мировой политики. Это подтвердил прошедший на днях саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Российский лидер 4 октября заявил, что мир постепенно избавляется от модели диктатуры отдельных стран, которые пытаются загнать остальных в экономическую кабалу. В ходе выступления на пленарной сессии «Разговор на равных», которая проходит в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности, глава государства подчеркнул, что создание многополярного мира не только необходимо, но и неизбежно.