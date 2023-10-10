Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Израильская армия на 100% контролирует южную границу с сектором Газа, передаёт телеканал i24 со ссылкой на представителя армии.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

«Представитель заявил о полном, «на 100%» контроле над южной границей с Газой», — говорится в сообщении телеканала.

Там также добавили, что новых проникновений на территорию Израиля в ночь на 10 октября не было.

Как сообщало ИА Регнум, израильские ВВС нанесли ранним утром 10 октября серию ударов по населенным пунктам сектора Газа. По информации СМИ, в городе Бейт-Лахия при атаке в одном из домов погибла семья из 14 человек.

Ответные боевые действия Израиля в секторе Газа могут привести к более масштабной войне, к которой примкнут Иран, Турция и даже Египет. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.