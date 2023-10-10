Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 08:15 — ИА Регнум. ЦАХАЛ продолжил наносить удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Israel Defense Forces Израильский солдат. Сектор Газа

«Армия наносит широкомасштабные удары по многочисленным объектам, принадлежащим ХАМАС в секторе Газа», — сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, израильские ВВС нанесли ранним утром 10 октября серию ударов по населенным пунктам сектора Газа. По информации СМИ, в городе Бейт-Лахия при атаке в одном из домов погибла семья из 14 человек.

Армия обороны Израиля, предположительно, могла потерять за первый день атак ХАМАС шесть танков «Меркава» и 17 бронетранспортёров.

Армия обороны Израиля на вечер 9 октября атаковала 1707 целей ХАМАС в секторе Газа. С утра 7 октября военные Израиля ликвидировали в том числе 475 ракетных установок, 73 военных объекта и 22 — подземных, 24 стратегические военные структуры.