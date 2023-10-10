Москва, 10 октября, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Российские подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации отразили атаки двух групп пехоты ВСУ в направлении Новодонецкого и четыре попытки нападения в направлении Приютного. Противник понёс потери и отступил, сообщили в Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

Начальник пресс-центра группировки войск Олег Чехов отметил, что в районе населённого пункта Приютное силами российских военных ликвидирована разведгруппа ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили севернее Никольского миномётный расчёт противника. Экипажи авиации и расчёты артиллерии поразили пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы ВСУ и техники 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и северо-западнее Никольского, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского, а также 58-й мотопехотной бригады возле Урожайного и Новодонецкого.

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Как сообщало ИА Регнум, силами российских военных отражены шесть атак ВСУ, противник понёс потери как в личном составе, так и в технике на краснолиманском направлении у Торского участка Серебрянского лесничества в ЛНР. Украинские войска потеряли около 60 боевиков, уничтожены две боевые бронированные машины.

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-35М Центрального военного округа уничтожили на краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ. Тактическая авиагруппа ВКС РФ разбила автомобильный мост и три пункта временной дислокации киевских боевиков в районе Торского.