Москва, 10 октября, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Заявление ФРГ о том, что Берлин не готов признать последователями нацизма Степана Бандеру, дивизию СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ряд других организаций, наглядно демонстрирует реабилитацию нацизма в Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Германское правительство предпочло, по словам Захаровой, на все вопросы, содержащие свидетельства о насаждении и проявлении неофашизма на Украине, отвечать, что «не имеет собственных данных» по этой теме.

«Так выглядит открытая реабилитация нацизма — через манипуляцию историческими сведениями, подмену понятий, замалчивание и отрицание положений Нюрнбергского приговора, а потом, как результат, вооружение неонацистов на Украине», — заявила российский дипломат.

Мария Захарова добавила, что историческая амнезия и игра в «двойные стандарты» ведут к повторению мировых катастроф.

Как сообщало ИА Регнум, политики, отрицающие героизацию нацизма на Украине, откровенно врут, заявил политолог Алексей Кочетков. Он напомнил, что девять лет Киев активно продвигает реваншистский, неонацистский нарратив, связанный в первую очередь с пересмотром итогов Второй мировой войны, а официальная идеология современной Украины — это украинский интегральный национализм, который был на вооружении у украинских националистов ОУН (экстремистская организация, запрещена в РФ).

Политолог обвинил во лжи политиков, отрицающих нацизм на Украине. Так, ещё в годы Великой Отечественной войны украинский идеолог Дмитрий Донцов разработал интегральный национализм, который все исследователи давно признали разновидностью германского нацизма. Книга Донцова «Национализм» вышла в 1926 году. Тезисы из неё стали основой идеологии Организации украинских националистов.

Президент фонда «Историческая память» Александр Дюков ещё несколько лет назад привёл в пример несколько постулатов из работы Донцова, которые обличают всю суть украинской идеологии нацизма.