Рамалла , 10 октября, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС заявило о поддержании контактов с Россией по вопросу израильских пленных, имеющих второе гражданство российское, заявил в интервью телеканалу Al-Jazeera член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук.

Иван Шилов ИА Регнум ХАМАС

По его словам, среди удерживаемых лиц в секторе Газа находятся десятки людей с двойным гражданством.

«У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», — отметил Абу-Марзук.

Как передавало ИА Регнум, ранее один из представителей ХАМАС заявил, что в заложниках у палестинских военных, кроме израильтян, есть множество пленных, кто имеет двойное гражданство. Среди них есть граждане России и Китая, ссылается на источник агентство Reuters.

Посол РФ Анатолий Викторов сообщил о гибели одного россиянина в Израиле при атаке ХАМАС. Скорее всего, молодой человек находился здесь на постоянном проживании, он имел гражданство России и Израиля.

Дипломат заверил, что с российской стороны прорабатывается возможность эвакуации граждан РФ из сектора Газа с учётом всех обстоятельств. Речь идёт о выходе россиян с территории Газа и направлении их в третью страну. Кроме того, не исключена возможность организации вывозных рейсов из Израиля в Россию, добавил Викторов.

Среди российских дипломатов в Израиле пострадавших нет, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности дипмиссии РФ, заключил посол.