Новый, 594-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием об успешной работе тактической авиагруппы ВКС РФ, разбившей автомобильный мост и три пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Торское на краснолиманском направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Как сообщил 10 октября начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, также российские военные на данном направлении сорвали и отразили шесть атак штурмовиков ВСУ: потери врага составили около 60 военных и две бронемашины.

Крупный склад боеприпасов ВСУ военнослужащие Западного военного округа уничтожили в пригороде Купянска в Харьковской области. По словам командира отряда «Барс-9» с позывным Медведь, на которого ссылаются «РИА Новости», цель поразили с помощью гаубицы Д-30 калибра 122 мм.

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