Авиагруппа ВКС нанесла удары по автомосту в районе Торского — 594-й СВО
Авиагруппа ВКС нанесла удары по автомосту в районе Торского в ДНР — 594-й СВО
Новый, 594-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием об успешной работе тактической авиагруппы ВКС РФ, разбившей автомобильный мост и три пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Торское на краснолиманском направлении.
Как сообщил 10 октября начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, также российские военные на данном направлении сорвали и отразили шесть атак штурмовиков ВСУ: потери врага составили около 60 военных и две бронемашины.
Крупный склад боеприпасов ВСУ военнослужащие Западного военного округа уничтожили в пригороде Купянска в Харьковской области. По словам командира отряда «Барс-9» с позывным Медведь, на которого ссылаются «РИА Новости», цель поразили с помощью гаубицы Д-30 калибра 122 мм.
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