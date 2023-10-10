Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Израильские ВВС нанесли ранним утром 10 октября серию ударов по населенным пунктам сектора Газа. По информации СМИ, в городе Бейт-Лахия при атаке в одном из домов погибла семья из 14 человек.

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Также в Хан-Юнес при ударе по жилому зданию погибла девочка, десятки человек получили ранения. В ходе бомбардировок разрушен единственный госпиталь.

В Нусейрате повреждено несколько многоэтажных домов, сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Под обстрел израильских ВМС попала съёмочная группа на западе Газы, погибли двое репортеров, трое получили ранения.

В минздраве Палестины сообщили, что число жертв среди мирного населения выросло за сутки с 424 до 704, почти 4 тыс. палестинцев ранены, более 70 тыс. человек лишились жилья.

Всего с 7 октября на Западном берегу в ходе стычек и перестрелок погибли 32 человека.

Как сообщало ИА Регнум, ответные боевые действия Израиля в секторе Газа могут привести к более масштабной войне, к которой примкнут Иран, Турция и даже Египет. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Движение «Хезболла» нанесло удары по объектам израильской армии после гибели трёх своих бойцов.

На фоне эскалации вокруг сектора Газа израильская армия вторглась в город Наблус на Западном берегу реки Иордан, завязались бои.