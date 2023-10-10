Сан-Франциско, США, 10 октября, 2023, 07:01 — ИА Регнум. В США полиция ликвидировала мужчину, протаранившего на автомобиле здание генерального консульства Китая в Сан-Франциско, сообщил телеканал CBS со ссылкой на правоохранителей.

U.S. Air Force Space Command Полиция США

Информацию об автомобиле, который въехал в вестибюль визового отдела консульства, полицейские получили 9 октября в 15:09 (10 октября в 01:09 мск). Началась перестрелка, в результате которой полицейские ликвидировали подозреваемого.

О других пострадавших и причинах случившегося не сообщается.

В агентстве Reuters сослались на заявление консульства КНР, решительно осуждающего это насильственное нападение. Дипмиссия оставляет за собой право привлечения к ответственности за инцидент.

Из заявления консульства КНР следует, что неизвестный въехал в зал выдачи документов, создав серьёзную угрозу безопасности персонала и людей на месте происшествия. Также был причинён серьёзный ущерб зданию и собственности дипмиссии.

Как сообщало ИА Регнум, в июне мужчину задержали сотрудники полиции за нанесение надписей краской из баллончика на стене здания генконсульства США в Гонконге.

Мужчина сделал две надписи по два слова в каждой на стене у входа в здание американской дипмиссии и на воротах. В каждой надписи слово «гегемония» было выполнено по-английски, а «двойные стандарты» по-китайски, но так называемыми упрощёнными иероглифами, которые используют лишь в материковой части Китая. Сотрудники консульства немедленно завесили надписи плакатами, а затем уничтожили их. генконсульство при этом работу не приостанавливало.