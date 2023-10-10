Вашингтон, 10 октября, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля предположительно могла потерять за первый день атак ХАМАС шесть танков «Меркава» и 17 бронетранспортёров. Такие данные озвучил в Forbes технологический журналист, консультант Дэвид Хэмблинг.

MathKnight Израильский танк «Меркава»

Атаки радикалов застали Израиль врасплох, при этом военные Палестины подбивали танки ЦАХАЛ с помощью маленьких беспилотников. Было уничтожено или повреждено много израильской бронетехники, в том числе танки «Меркава» новейшей модификации Mk.4.

«После первоначальной атаки ХАМАС перешёл в оборону и, вероятно, понесёт потери от гораздо более мощной израильской армии», — считает Хэмблинг.

Как сообщало ИА Регнум, задачей альянса «Ось сопротивления» является уничтожение Израиля.

«Ось сопротивления» объединяет Иран, Сирию, иракские шиитские ополчения, «Хезболлу» и йеменское движение хуситов. Их совместной целью является противостояние американо-израильскому влиянию на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля на вечер 9 октября атаковала 1707 целей ХАМАС в секторе Газа.

ЦАХАЛ заявил о ракетных ударах по целям ХАМАС на побережье палестинского сектора Газа.