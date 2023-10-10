Берлин, 10 октября, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Коалиционные партии Германии проиграли на прошедших в Баварии и Гессене выборах. Для политики канцлера ФРГ Олафа Шольца и его союзников это стало катастрофой, написало 9 октября издание Focus Online.

Олаф Косинский Олаф Шольц

В ходе голосования немцы не поддержали Социал-демократическую партию, «Зеленых» и Свободную демократическую партию, отдав предпочтение оппозиции.

«После этого воскресенья в Берлине всё будет не так, как было прежде», — говорится в статье.

Немцы больше всего недовольны обещаниями и реальными делами правительства ФРГ. Чем громче Шольц заявляет о том, что он хороший глава правительства, тем больше сомнений у граждан. Народ и канцлер не поняли друг друга, указано в материале.

Нынешняя правительственная коалиция сможет продолжать свою деятельность лишь после перезагрузки: сначала необходимо провести «безжалостную» инвентаризацию, а затем «рестарт» без всяких запретов. При этом у партнёров по «светофорной» коалиции давно исчерпано доверие друг к другу, заключил автор.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября на региональных выборах в федеральной земле Бавария Социал-демократическая партия Олафа Шольца набрала лишь 14,6% голосов, победу одержал Христианско-социальный союз с 37% голосов. Партия канцлера в федеральной земле Гессен набрала 15,1% голосов.

По мнению политического аналитика Александра Сосновского, антирекорд Социал-демократической партии в Гессене и Баварии на региональных выборах Германии серьёзно ударил по имиджу канцлера ФРГ Олафа Шольца и предрекает ослабление позиций фракции в правительстве. Бавария — это одна из самых значимых федеральных земель Германии, а Гессен является центром, в котором расположены значимые финансовые институты. В сложившейся ситуации, которую обнажили итоги выборов, Шольцу придётся принимать серьёзные решения, считает политолог.