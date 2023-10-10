Донецк, 10 октября, 2023, 05:47 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали об успешной работе тактической авиагруппы ВКС, которая разбила автомобильный мост и три пункта временной дислокации киевских боевиков в районе Торского на краснолиманском направлении.

Иван Шилов ИА Регнум ВКС РФ

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук также сообщил о бойцах, которые в ходе контрбатарейной борьбы вскрыли и уничтожили до 30 артиллерийских расчётов украинской армии.

Кроме того, российские военные сорвали и отразили шесть атак штурмовиков 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в России).

«ВСУ потеряли около 60 военных и две бронемашины»,— сказал офицер.

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-35М Центрального военного округа уничтожили на краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России на южнодонецком направлении отразили атаку бригады территориальной обороны в районе Приютного в Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки на купянском направлении составили до 170 военных.

Вооружённые силы России за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки (ДНР). Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины и два автомобиля.

Кроме того, российская армия поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе населённого пункта Прилуки Черниговской области. Всего за сутки войска России нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах.