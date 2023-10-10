Вашингтон, 10 октября, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Ответные боевые действия Израиля в секторе Газа могут привести к более масштабной войне, к которой примкнут Иран, Турция и даже Египет. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

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Бывший военный, написал, что мусульмане испытывают «гнев и отвращение» из-за уничтожения Газы и населения. Все эти действия могут спровоцировать более масштабную войну.

Такой исход очевиден, если «Хезболла» не будет проявлять активность. В случае же, если Израиль подвергнется атакам со стороны Южного Ливана, то его сухопутные силы «будут истощены до предела».

«Мир может кардинально измениться», — признал Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, задачей альянса «Ось сопротивления» является уничтожение Израиля. Об этом заявил руководитель управления по связям с политическими силами и СМИ ХАМАС в Ливане Абдул Маджид Авад.

Движение «Хезболла» нанесло удары по объектам израильской армии после гибели трёх своих бойцов.

Израиль нанёс авиаудар по жилому дому в секторе Газа, в результате погибли несколько журналистов.

ЦАХАЛ обстрелял четыре машины скорой помощи, которые перевозили раненых на юге сектора Газа.