Вашингтон, 10 октября, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Атакующий манёвр ХАМАС по израильской территории говорит об окончании так называемого Pax Americana — периода стабильности в западных странах, установившийся после Второй мировой войны, также о потере США роли гегемона, написал 9 октября обозреватель агентства Bloomberg Хал Брэндс.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Автор напомнил, как несколько недель назад советник США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что в настоящее время ситуация в регионе «спокойнее, чем за последние два десятилетия». Скорее всего, он уже хотел бы забрать свои слова назад, предположил журналист.

Брэндс указал на трудность в поиске хотя бы одного крупного региона, который бы не столкнулся со сложившейся ситуацией. По словам обозревателя, одним из характерных моментов современного мира является конец эпохи Pax Americana, когда Вашингтон и его союзники имели «решающий перевес».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об окончании миропорядка, который сложился по итогам холодной войны. По его словам, десятилетия относительной геополитической стабильности уступили место активизировавшейся конкуренции с авторитарными и ревизионистскими державами. Случилось это не в одночасье, а причины происходящего будут предметом исследований и споров в предстоящие годы, добавил Блинкен.

Президент России Владимир Путин 5 октября в своей речи на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что РФ готова жёстко противостоять тем, кто выступает за диктатуру. При этом Россия была, есть и будет основой мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми странами, которые стремятся к миру и процветанию. Прагматизм и здравый смысл восторжествуют, считает российский лидер.