Вашингтон, 10 октября, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джозеф Байден два дня давал показания прокуратуре в рамках расследования дела о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом сообщили журналисты администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президента допрашивали 8 и 9 октября в Белом доме под руководством специального прокурора Роберта Хура.

Байден показания давал добровольно.

Как сообщало ИА Регнум, секретные документы, изъятые ФБР у Байдена, по его словам, относятся к 1970-м годам и у них нет высшего уровня секретности. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал 24 февраля 2023 года.

Всего у президента было обнаружено как минимум 20 секретных документов.

В частном доме Джо Байдена более 12 часов проводили обыски и обнаружили ещё шесть секретных документов. Одна часть обнаруженной засекреченной документации хранится с тех времён, когда Байден был членом Сената США, другая относится к его работе на посту вице-президента страны.