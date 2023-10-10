Луганск, 10 октября, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в возрасте 79 лет в Луганске скончался заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель музыкально-драматического театра, народный артист ЛНР Михаил Голубович. О смерти актёра Пасечник написал в своём Telegram-канале.

Людмила Лис ИА REGNUM Михаил Голубович

Популярность Михаилу Голубович принесли такие картины как «Хождение по мукам», «Набат», «Как закалялась сталь», «Тихий Дон», «Бирюк», «Кортик» и другие. Всего у него было более 70 разноплановых, ярких ролей.

Сообщается, что причина смерти «человека-легенды» — продолжительная и тяжёлая болезнь. Он всю свою жизнь посвятил развитию культуры родного края.

«Свой главный жизненный принцип Михаил Голубович формулировал так: «Пахать надо!». Он не мог жить без родного театра, без новых ролей и спектаклей, без общения со студентами, которым долгие годы передавал свое мастерство, без депутатской работы и многого другого», — написал врио главы ЛНР.

У Михаила Голубовича остался сын Владимир, ему 29 лет. Он пошёл по стопам отца, снимается в кино.

В 1977-м Голубович был удостоен звания народного артиста Украинской ССР, а в 2015-м стал народным артистом ЛНР. В 2023 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.