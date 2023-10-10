Москва, 10 октября, 2023, 03:32 — ИА Регнум. Решение продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) раскритиковала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Пресс-служба минспорта Мордовии Татьяна Тарасова

«Другого решения я и не ожидала! Будь они прокляты! Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, чтобы мы заглохли. Но мы не позволим этого сделать!» — сказала она в беседе со «Спорт-Экспресс».

Тарасова подчеркнула, что в этом сезоне российские спортсмены хороши как никогда.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года ISU отстранил от международных соревнований российских и белорусских фигуристов, шорт-трекистов и конькобежцев. Кроме того, организация запретила проводить в России соревнования по конькобежному спорту.

При этом в финансовом отчёте ISU за 2022 год говорится, что санкции в отношении России привели организацию к отсутствию доходов и медийных прав из России.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил в октябре 2023 года, что большинство спортивных федераций в мире поддерживают идею допустить сборную России к соревнованиям. Чемпионаты мира и квалификационные соревнования, в которых уже участвуют российские спортсмены, организовывались без серьёзных происшествий, добавил он.