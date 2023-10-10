Москва, 10 октября, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Обвиняемый в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина Александр Пермяков с двойным гражданством (Украины и России) не против находиться в СИЗО на время следствия. Фигурант и его адвокат не обращались в суд с просьбой отказать следствию в продлении ареста. Об этом говорится в распространённом постановлении Басманного суда Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

Арест Пермякову был продлён до 6 января 2024 года. Заседание проходило в закрытом режиме.

«Обвиняемый Пермяков А. А. и его защитник — адвокат Лисица Л. М. не возражали против удовлетворения ходатайства следователя», — сказано в решении судьи.

По мнению суда, обвиняемый находясь на свободе, может вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками с целью создания ложных доказательств своей невиновности или уничтожения имеющихся доказательств.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая 2023 года машину, в которой находился Захар Прилепин, взорвали под Нижним Новгородом. Он получил тяжелейшие ранения, а его водитель и охранник Александр Шубин погиб на месте.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщал, что убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина координировали США. МИД заявил, что в покушении на Прилепина и убийстве Шубина виновны Украина и США.

Прилепин признался, что не слышал ни взрыва, ни хлопка. Он добавил, что очнулся и понял, что машина перевёрнута.

Следователь по делу о покушении на писателя 29 июня сообщил, что пока не удалось установить заказчика атаки, и призвал сделать заседание суда закрытым.