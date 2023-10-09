Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 02:50 — ИА Регнум. В заложниках у палестинских военных кроме израильтян есть множество пленных, кто имеет двойное гражданство. Об этом заявил представитель ХАМАС, которого цитирует агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

Так, по словам источника, среди израильских пленных есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе граждане России и Китая.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль намерен наносить удары по сектору Газа даже в случае, если это будет потенциально представлять угрозу для удерживаемых там заложников, написало 9 октября издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленных источников.

Официальный представитель военного крыла палестинской группировки Абу Убейда пригрозил, что в ответ на каждый взорванный армией Израиля жилой дом в секторе Газа ХАМАС будет казнить одного гражданского пленного.

Посольство РФ в Тель-Авиве информировало, что в результате атаки ХАМАС на Израиль погиб один гражданин России. Отмечается, что ещё четверо россиян считаются пропавшими без вести.

По меньшей мере 900 израильтян погибли за три дня с момента неожиданного вторжения ХАМАС. В Газе сообщили о 560 погибших и более 2700 раненых.