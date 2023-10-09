В ХАМАС заявили о пленных с двойным гражданством, в том числе гражданах РФ
ХАМАС: в плену есть заложники с двойным гражданством, в том числе российским
Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 02:50 — ИА Регнум. В заложниках у палестинских военных кроме израильтян есть множество пленных, кто имеет двойное гражданство. Об этом заявил представитель ХАМАС, которого цитирует агентство Reuters.
Так, по словам источника, среди израильских пленных есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе граждане России и Китая.
Как сообщало ИА Регнум, Израиль намерен наносить удары по сектору Газа даже в случае, если это будет потенциально представлять угрозу для удерживаемых там заложников, написало 9 октября издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленных источников.
Официальный представитель военного крыла палестинской группировки Абу Убейда пригрозил, что в ответ на каждый взорванный армией Израиля жилой дом в секторе Газа ХАМАС будет казнить одного гражданского пленного.
Посольство РФ в Тель-Авиве информировало, что в результате атаки ХАМАС на Израиль погиб один гражданин России. Отмечается, что ещё четверо россиян считаются пропавшими без вести.
По меньшей мере 900 израильтян погибли за три дня с момента неожиданного вторжения ХАМАС. В Газе сообщили о 560 погибших и более 2700 раненых.