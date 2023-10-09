Вашингтон, 10 октября, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Россия постоянно адаптирует свою тактику и совершенствует систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая стала основной сферой инвестиций. Это свидетельствует о том, что Москва не собирается прекращать спецоперацию на Украине. Своим мнением поделился военный обозреватель, офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider.

Mil.ru Специалисты РЭБ за работой

«Одной из областей продолжающейся российской адаптации, но также и совершенствования, является РЭБ. Войска РЭБ технически компетентны», — написал автор.

Атламазоглу подчеркнул, что хотя внимание обращено на танки и беспилотники в СВО, войска РЭБ проводят «более искусные» и рискованные операции.

«Москва постоянно адаптирует свою тактику и совершенствует систему радиоэлектронной борьбы, которая стала основной сферой инвестиций», — считает эксперт, добавляя, что электронная борьба, возможно, не очень привлекательна и не очень заметна, но она может во многом повлиять на итог конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, задействованные в зоне проведения специальной военной операции российские комплексы радиоэлектронной борьбы оптимизируют для подавления американских истребителей F-16, которые могут быть переданы США Вооружённым силам Украины.

Собранные сведения о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских истребителей свидетельствуют о том, что подавить их будет даже проще, чем уже имеющиеся у ВСУ самолёты советского производства.

России необходимо добиться устойчивости к средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и поставляются этим военным блоком врагу России, заявил 29 сентября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.