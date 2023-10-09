Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 02:12 — ИА Регнум. Расположенная недалеко от Иерусалима мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова в израильском селении Абу-Гоше 9 октября не получила повреждений в результате обстрела палестинцами, сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Пресс-служба МИД Израиля ранее распространила фотографию, на которой видны клубы дыма над зданием мечети. В подписи к снимку говорилось, что это последствия «прямого попадания ракеты террористов ХАМАС» в здание мечети.

Очевидцы опровергли эту информацию. Верующие, как обычно, пришли на вечернюю молитву, когда рядом, а не на мечеть упала ракета. В результате случившегося свидетели заявили, что от удара ракеты пострадало одно из соседних зданий, разбиты окна, повреждены кондиционеры. Ранения получили по меньшей мере три человека, погибших нет.

Мечеть имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова была построена в Абу-Гоше в 2014 году.

Как сообщало ИА Регнум, около международного аэропорта Бен-Гурион 9 октября упала одна из ракет, выпущенных по центру Израиля из сектора Газа. В здании аэропорта сработали сирены, предупреждающие об опасности.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров обратился «к мировому сообществу» и призвал к принятию справедливого решения по поводу ситуации в Палестине. Он отметил, что Чечня поддерживает Палестину и люди против этой войны. По мнению Кадырова, начавшийся конфликт может перерасти в нечто большее.

Анкара выступает против случайных действий в отношении израильского гражданского населения, неприемлемы разрушение Газы, взрывы мечетей и гибель мирных жителей. Все стороны конфликта обязаны соблюдать свои нравы и мораль в условиях войны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Палестинское движение ХАМАС 7 октября нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию. После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. В свою очередь армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры ХАМАС.