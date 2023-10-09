Хельсинки, 10 октября, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Кабинет министров Финляндии до до 2027 года хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. Об этом сообщила теле — и радиовещательная компания YLE.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

По словам министра юстиции Леену Мери, правительство намерено облегчить процесс изъятия у россиян недвижимости и акций в жилищных кооперативах.

Издание также отметило, что российские владельцы стали чаще пропускать внесение платежей. Случаи взыскания с россиян недвижимости участились.

«Проблемы также возникли с информированием о задолженности — отсутствует почтовое сообщение между странами», — добавили тележурналисты.

Как сообщало ИА Регнум, санкции нацелены в том числе на простых граждан России, призналась в интервью газете The Washington Post министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. По её словам, такова плата России и россиян за ситуацию на Украине — Хельсинки очень важно это показать.

Заявление Валтонен о том, что обычные россияне должны расплачиваться за украинский конфликт, является совершенно хамским. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 26 сентября.

15 сентября Элина Валтонен заявила на пресс-брифинге, что автомобили с российскими номерами, которые уже находятся в Финляндии, должны покинуть страну до 16 марта 2024 года.

Финляндия растоптала свой нейтральный статус, когда присоединилась к антироссийскому проекту США, сказал Лавров.